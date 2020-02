Viracopos tem plano de recuperação judicial aprovado e pode ser relicitado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois dias de reunião, a AGC (Assembleia Geral dos Credores) aprovou nesta sexta-feira (14) o plano de recuperação judicial do aeroporto de Viracopos em Campinas, no interior de São Paulo.O acordo para o acerto do plano era esperado pelo governo para que o aeroporto pudesse ser relicitado. A relicitação é uma devolução amigável de concessões pelas empresas por não conseguirem cumprir prazos.Na quinta-feira (13), ao ser questionado sobre a assembleia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que estava rezando por um desfecho positivo."Estou de joelho no milho desde ontem para ver se temos um bom desfecho na assembleia de credores hoje. Há a sinalização de que eles vão devolver a concessão, e isso nos permite fazer nova relicitação. Espero que isso se confirme", afirmou.De acordo com nota divulgada à imprensa, a concessionária concordou em requerer a relicitação do aeroporto após 15 dias da homologação do plano de recuperação judicial pela Justiça.