Vendas no varejo britânico sofrem queda recorde de 5,1% em março com coronavírus

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

As vendas no varejo do Reino Unido sofreram queda recorde de 5,1% em março ante fevereiro, segundo dados publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país, em meio ao impacto econômico da pandemia de coronavírus. Analistas consultados pelo, contudo, previam redução mensal ainda maior nas vendas, de 6%.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista britânico diminuíram 5,8% em março. Neste caso, a projeção do mercado era de declínio de 6,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.