Vendas crescem 10% em junho e apontam para recuperação após impacto do coronavírus

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O país registrou R$ 23,9 bilhões de vendas com notas fiscais eletrônicas em junho, um crescimento de 15,6% na comparação com maio e de 10,3% na comparação com um ano antes. Os dados, monitorados pela Receita Federal, apontam para uma melhora da economia após os efeitos causados pela pandemia do coronavírus.

Esse é o primeiro mês neste ano em que o indicador mostra aumento na comparação com 2019 e, segundo o Fisco, tanto em quantidades como em valores há tendência crescente em todas as regiões após as quedas de vendas em abril e em maio.

De acordo com a Receita, os dados monitorados captam, principalmente, as vendas entre empresas de médio e grande porte, bem como as vendas não presenciais de empresas para pessoas físicas.

A quantidade de notas fiscais eletrônicas subiu gradualmente após o choque da Covid-19 e é maior que no início do ano.

As vendas semanais também apontam para uma recuperação gradual dos números, na visão da Receita. Após o pico de R$ 180 bilhões na última semana de maio, as semanas de junho mostraram vendas superiores a R$ 150 bilhões. A última semana de junho registrou vendas de R$ 177 bilhões.

De acordo com o Fisco, todas as regiões brasileiras mostraram recuperação no ritmo de vendas, tanto em valor como em quantidades de notas emitidas.

Os dados de comércio eletrônico, especificamente, mostram crescimento. Com as restrições de movimentação, as vendas pela internet têm ganhado impulso desde março.

Junho teve R$ 670 milhões em vendas eletrônicas e obteve o melhor desempenho entre os meses de 2020. Foi, também, superior ao mês de junho de 2019.

Em relação ao mesmo mês de 2019, a média diária de vendas eletrônicas apuradas com nota fiscal eletrônica em 2020 cresceu 20% em março, 17% em abril, 37% em maio e 73% em junho.