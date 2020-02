Varejo cai 0,01% em dezembro e contraria estimativas de crescimento de vendas de Natal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O comércio em dezembro registrou queda de 0,01%, informou nesta quarta-feira (12) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O registro interrompeu sete meses positivos seguidos do varejo em 2019, ano em que o comércio registrou alta de 1,8%.A expectativa do mercado era que que o varejo tivesse crescimento de 0,2% em dezembro, além de 3,3% no ano, segundo economistas ouvidos pela Bloomberg.Em novembro, as vendas no varejo brasileiro subiram 0,6% na comparação com o mês de outubro, que registrou 0,1%. Novembro havia registrado o patamar mais elevado desde dezembro de 2016.O resultado de dezembro divulgado pelo IBGE vem para responder uma polêmica nas vendas de Natal.O primeiro levantamento da Alshop (Associação dos Lojistas de Shopping) chegou a estimar que as vendas de Natal teriam crescido 9,5%, o que seria o melhor resultado desde 2014.O número foi duramente contestado pela Ablos (Associação Brasileira dos Lojistas Satélites). Tito Bessa Jr, presidente do grupo e fundador da rede TNG, chamou de mentiroso o dado da Alshop e questionou a metodologia de cálculo.Em resposta, a Alshop negou que os números sobre as vendas de Natal estivessem errados. E informou que crescimento nominal de 9,5% estava alinhada com entidades do setor, como a própria Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers). Porém, a Abrasce divulgou que o comércio cresceu 3,1%, em valores nominais, sem o desconto da inflação.Em contrapartida, apesar da diferença percentual entre as associações, a base de comparação não é a mesma. A Alshop considera o período de 1º a 20 de dezembro. Já a Abrasce contabiliza de 19 a 24 de dezembro e usa dados da Cielo. Os valores divulgados pelas entidades são nominais, o que quer dizer que não é descontado o percentual da inflação. Sem explicar a metodologia, a Alshop revisou o resultado para 7,5% no dia 4 de fevereiro.