Varejistas e shoppings fazem saldões pós-Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As redes varejistas, os supermercados e os shoppings centers já estão com ofertas de queima de estoque após o Natal. Lojas como Americanas, Carrefour, Casas Bahia e Pontofrio prometem descontos que chegam até 70%. Televisores, smartphones, pneus, roupas e itens de uso doméstico podem ser encontrados a preços especiais.O Extra fará pela primeira vez o "Esquenta de Ano Novo", com condições especiais para cervejas, destilados, vinhos, espumantes e petiscos para compras feitas neste sábado (28).Até domingo (29), as lojas do Shopping Penha (zona leste) estão com produtos até pela metade do preço.Henrique Mascarenhas, especialista da GfK, empresa de estudos de mercado, compara o perfil das vendas dos saldões com a Black Friday, que ocorreu no fim de novembro. Na Black Friday, os consumidores procuraram por eletroeletrônicos a um preço mais baixo. "Já no Natal, as compras são de itens para presentear. Roupas, sapatos, joias, livros, videogames, bebidas, cosméticos e artigos para casa. Muda um pouco a cesta de produtos", diz."A confiança do consumidor vem melhorando desde junho de 2019. O aumento do emprego e da renda e a liberação do FGTS ajudaram", completa o consultor.O Magazine Luiza agendou sua tradicional "Liquidação Fantástica" para a manhã da próxima sexta-feira (3). A ação é conhecida há alguns anos graças às grandes filas que se formam do lado de fora das lojas.Fabrício Garcia, vice-presidente da empresa, diz que todas as unidades têm uma verba separada para proporcionar uma infraestrutura básica com banheiros químicos, café e até baralho para os consumidores na fila."O grande trimestre para qualquer varejista é o último. Com a liquidação em janeiro, já garantimos o começo de ano", diz ele que estima faturar o equivalente a 15 dias de operações no saldão.