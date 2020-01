Usuários relatam instabilidade no Whatsapp neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários publicaram diversas mensagens na manhã deste domingo (19) sobre problemas no envio de áudios, fotos e figurinhas pelo aplicativo Whatsapp.O site Downdetector, que registra esse tipo de reclamação, indicava quase 7 mil notificações por volta de 9h59.Mesmo quem conseguiu enviar arquivos de mídia disse que o destinatário não conseguiu concluir o download do material. O problema acontece com usuários de sistemas Android, iOS e com quem utiliza o aplicativo no desktop.O assunto estava entre os mais comentados do Brasil e do mundo no Twitter.