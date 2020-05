Um em cada quatro pedidos negados do auxílio emergencial está em reanálise

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um em cada quatro pedidos negados do auxílio emergencial feitos pelo aplicativo ou site da Caixa está em reanálise, anunciou nesta segunda-feira (25) o presidente do banco, Pedro Guimarães.

De acordo com ele, 19,9 milhões de solicitações feitas pela modalidade digital (o que exclui beneficiários do Bolsa Família e inscritos no CadÚnico) foram consideradas inelegíveis. Desse total, 4,9 milhões -cerca de 25%- estão passando por reanálise pela Dataprev e pelo Ministério da Cidadania e poderão ser aprovadas.

Outros cinco milhões de pedidos, diz a Caixa, estão passando por uma primeira análise e também poderão ser concedidos.

"Esse número certamente aumentará e, assim que recebermos essa base de dados, começaremos a pagar", afirmou Guimarães durante coletiva.

Ao todo, já foram processados 54,2 milhões de cadastros pelo aplicativo e site da Caixa, sendo 29,3 milhões sendo, de fato, concedidos.

PAGAMENTOS

Nesta segunda-feira (25), a Caixa continuou com o pagamento em dinheiro do último lote liberado da primeira parcela do auxílio emergencial, para aniversariantes de agosto. Cerca de 700 mil pessoas foram beneficiadas. O calendário segue até sexta, para nascidos em dezembro.

Estes beneficiários, por serem do novo lote, ainda terão de esperar a divulgação de um novo calendário para a liberação da segunda parcela.

Clientes que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril começaram a receber a segunda parcela na última quarta (20), apenas via poupança digital. Nesta segunda (25), receberam os nascidos em setembro e em outubro, totalizando 5,2 milhões de pessoas.

Também receberam o auxílio emergencial cerca de 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6, com a possibilidade de saque em dinheiro. O calendário para quem faz parte do programa de renda do governo vai até esta sexta (29).

A partir de sábado (30), será possível sacar ou transferir o valor da segunda parcela para outras contas. O beneficiário deve ficar atento ao calendário da Caixa, que obedece a data de nascimento do trabalhador. A verba só será liberada na boca do caixa no dia marcado.

Nesta fase, todos que se inscreveram para o auxílio receberam pela conta digital da Caixa. Até o dia determinado para o saque, o valor poderá ser movimentado exclusivamente pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos e compras em sites cadastrados.