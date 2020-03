Twitter lança ferramenta que desaparece com publicações em 24 horas

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Twitter anunciou nesta quarta-feira (4) uma ferramenta similar às publicações do Snapchat e dos stories de Facebook e Instagram. Batizada de fleets, ela permitirá publicações que desaparecerão em 24 horas e deve estar disponível no aplicativo nos próximos dias.

O gerente de produto do Twitter, Mo Al Adham, afirma, no blog oficial da rede, que a ferramenta está em teste primeiro do Brasil.

"Algumas pessoas dizem que sentem-se inseguras para tweetar porque tweets são públicos, permanentes e exibem contagens públicas de engajamento", diz Adham, na publicação.

A escolha do Brasil para o teste do fleets teria ocorrido porque o país é, de acordo com o Twitter, aquele em que as pessoas mais usam a rede para conversar.

As publicações por meio do fleet seguem o padrão das demais do Twitter, privilegiando texto, mas permitirão também GIFs, fotos e vídeos.

Segundo a demonstração feita no perfil do Twitter Brasil, a interface é similar a dos stories de Facebook e Instagram, na qual as publicações dos fleets ficarão no topo da página inicial.

Horas depois do anúncio, os termos "RIP TWITTER" -que signifca "descanse em paz, Twitter"- e Snapchat ocuparam o topo das tendências em São Paulo, entre os assuntos mais comentados na rede.

O gerente de produto do Twitter diz que o fleets servirão para o compartilhamento de ideias e opiniões momentâneas. Elas não permitem a repostagem, chamada de retweet, curtidas ou comentários públicos.

Se o usuário tiver as DMs (mensagens diretas, enviadas de maneira privada) abertas, qualquer pesssoa poderá reagir ou interagir aos fleets.