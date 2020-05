Trump reage ao Twitter e assina decreto que reduz poder de empresas de tecnologia

A Culpa é do Supremo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira (28) uma ordem executiva, que equivale a um decreto no Brasil, para reduzir proteções legais de empresas de tecnologia, como Twitter, Google e Facebook, dois dias depois de entrar em rota de colisão com o Twitter.

A medida altera a Seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações, que oferece às empresas imunidade sobre o conteúdo veiculado por seus usuários e as protege de ações judiciais. Essa norma estipula que as companhias de tecnologia não são responsáveis por comentários que as pessoas publicam em suas plataformas.

"Estamos aqui hoje para defender a liberdade de expressão de um dos maiores perigos", disse a repórteres antes de assinar o documento, de acordo com a imprensa americana.

"Em um país que há muito tempo aprecia a liberdade de expressão, não podemos permitir que um número limitado de plataformas escolha o discurso que os americanos podem acessar e transmitir online", diz o decreto. "Quando grandes e poderosas empresas de mídia social censuram opiniões com as quais discordam, exercem um poder perigoso."

Na quarta-feira (27), Trump havia ameaçado regulamentar ou fechar as companhias de mídia social por supostamente sufocarem as vozes conservadoras. A reação veio um dia após o Twitter advertir os usuários sobre a veracidade de publicações do presidente.

Pela primeira vez, a empresa anexou um rótulo de verificação nos tuítes de Trump, recomendando que os leitores verificassem a procedência das afirmações.

A prática -intensificada durante a pandemia de coronavírus- foi adotada para conter a desinformação na plataforma. A advertência em tuítes encaminha os usuários a páginas co notícias e artigos de checagem de fatos.

No tuíte, Trump escreveu que as cédulas por correio resultariam em "eleições fraudadas" e citou o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, para criticar o método, embora outros estados também tenham utilizado votos por correio em suas prévias.

"O governador da Califórnia está enviando formulários de votação para milhões de pessoas que moram no estado, independentemente de quem elas sejam ou de como foram parar ali", disse em seu perfil.

"Muitas delas nunca consideraram votar antes [...]. Esta será uma eleição fraudada. De jeito nenhum!"

Depois de ter o tuíte contestado, Trump acusou as redes sociais de parcialidade, tuitando que "os republicanos sentem que as Plataformas de Mídia Social silenciam totalmente as vozes conservadoras. Regulamentaremos fortemente, ou vamos fechá-las, antes de permitir que isso aconteça".

O decreto desta quinta permite que o Departamento de Comércio reinterprete a Seção 230. Também possibilita a criação de uma ferramenta para que usuários registrem conteúdos que julguem ter sido censurados por viés político nas plataformas.

A disputa colocou o Twitter e o Facebook em lados opostos. "Acho que temos uma política diferente da do Twitter sobre isso", disse Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, à Fox News nesta quinta-feira.

"Eu não acho que o Facebook ou as plataformas da internet, em geral, devam ser árbitros da verdade. Eu acho que é uma linha perigosa a seguir, em termos de decidir o que é verdade e o que não é", disse à CNBC.

O Facebook mantém a postura de não interferir em publicações do campo político, poupando publicações e anúncios de políticos de seu programa de verificação de fatos. A abordagem da empresa é criticada por democratas.

Na quarta, Jack Dorsey, presidente-executivo do Twitter, afirmou na rede social que "continuaria a apontar informações incorretas ou questionáveis sobre as eleições em todo o mundo". "Isso não nos torna um 'árbitro da verdade'", afirmou.

Desde quarta, as ações do Twitter e do Facebook recuam 7% e 2,9%, respectivamente.