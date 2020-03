Trump prevê pacote com envio de dinheiro aos americanos para enfrentar coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O governo Donald Trump anunciou nesta terça-feira (17) que está trabalhando para enviar dinheiro diretamente às famílias americanas como parte de um pacote de estímulo à economia de cerca de US$ 850 bilhões, em uma tentativa de conter o impacto da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos.

O anúncio marca uma investida mais agressiva da Casa Branca em resposta à crise que avança com o vírus que já causou o fechamento de escolas, fábricas, bares e restaurantes e tiveram impacto no comércio e negócios de todo o país.

"Vai ser grande e vai ser ousado", afirmou Trump em coletiva na Casa Branca ao se referir ao pacote que ainda está em negociação no Congresso. Segundo o presidente, porém, há entusiasmo no Legislativo com as medidas.

As discussões ganharam caráter de urgência com a gravidade dada ao cenário econômico pelo próprio presidente. No início da crise, Trump chegou a minimizar as consequências do coronavírus mas, em pronunciamento nesta segunda-feira (16), fez um apelo para que americanos ficassem em casa e admitiu a possibilidade de os EUA entrarem em recessão.

O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, afirmou que o prazo para o envio do dinheiro aos americanos pode acontecer em até duas semanas, mas não deu detalhes sobre valores.

Alguns parlamentares, como o senador republicano Mitt Romney, têm discutido o pagamento de US$ 1 mil em dinheiro vivo.

Mnuchin, por sua vez, esteve com Romney esta semana e disse que essa era "uma das ideias". O secretário, porém, não se comprometeu com números.

A ideia do pagamento direto a cidadãos ganhou apoio de republicanos e democratas e reflete o esforço bipartidário, mesmo em ano de eleição, para tentar vencer a pandemia do coronavírus.

Inicialmente, Trump queria fazer algum manejo com os impostos para tentar diminuir as consequências econômicas geradas com a crise, que ataca diretamente o bolso dos cidadãos.

Nesta terça, porém, o presidente disse que essa medida poderia levar um longo período para gerar resultados. "E queremos fazer algo bem mais rápido do que isso. Então acho que temos maneiras de conseguir dinheiro mais rápido e de um jeito mais assertivo."

O secretário do Tesouro discutirá detalhes do pacote com o Senado americano ainda nesta terça.

Além do envio de dinheiro diretamente aos americanos, a Casa Branca também pretende repassar cerca de US$ 50 bilhões para o setor de empresas aéreas, que vêm sofrendo com as restrições de voos entre países da Europa e dos EUA, por exemplo.

O governo americano também quer incluir no pacote assistência para pequenas empresas e seus funcionários.

"Estamos dando alívio às indústrias e pequenas empresas afetadas e garantimos que emergimos desse desafio com uma economia próspera e crescente, porque é isso que vai acontecer", disse Trump.

O pacote de US$ 850 bilhões seria além dos US$ 100 bilhões aprovados pela Câmara na semana passada --também na esteira da crise do coronavírus-- que prevê licença médica paga, seguro-desemprego e outros benefícios para trabalhadores afetados pela pandemia.

Apesar da promessa de trabalho em conjunto, há pontos de tensão na maneira que republicanos e democratas preferem conduzir a crise.

Integrantes da Casa Branca defendem o corte de impostos e ajuda à indústria, enquanto democratas preferem focar na ajuda aos trabalhadores e prestação de serviço de saúde.

Fed vai comprar dívida de empresas Em outra medida anunciada para conter os reflexos econômicos do coronavírus, o Fed (banco central americano) disse nesta terça-feira que relançará compras de dívida corporativa de curto prazo. O instrumento foi utilizado na época da crise financeira de 2008 para apoiar os mercados de crédito prejudicados por uma crescente emergência de saúde pública que tem interrompido a vida diária de milhões de norte-americanos e ameaça empurrar a economia para a recessão.

Sob o Mecanismo de Financiamento de Papéis Comerciais, usado pela primeira vez em 2008, o banco central comprará dívida corporativa de curto prazo diretamente das empresas que a emitem.

O Fed disse que a medida fornecerá um pano de fundo de liquidez aos emissores norte-americanos de papel comercial através de um veículo para fins especiais que comprará papel comercial não garantido e lastreado em ativos financeiros diretamente de companhias elegíveis.

O mercado de papel comercial é uma fonte importante de financiamento de curto prazo para uma série de negócios, mas a liquidez secou nas últimas semanas.

"Ao eliminar grande parte do risco de que os emissores elegíveis não conseguirão pagar os investidores ao reverter suas obrigações de papel comercial vencidas, esse mecanismo deve incentivar investidores a se envolverem novamente em empréstimos a prazo no mercado de papéis comerciais", afirmou o Fed em um comunicado.

"Um mercado melhorado de papéis comerciais aumentará a capacidade das empresas de manter emprego e investimento à medida que o país lida com o surto de coronavírus", acrescentou o Fed.