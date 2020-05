Trump anuncia adiamento da reunião do G7 para setembro

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante uma viagem dentro do Air Force One -avião presidencial americano-, Donald Trump disse, em conversa com repórteres, que vai adiar para setembro a reunião do G7.

O encontro entre os países mais industrializados estava marcado para acontecer em junho. Além dos principais chefes de estado da Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, Itália, Japão e Reino Unido, Trump também afirmou que gostaria de convidar Austrália, Rússia, Coreia do Sul e Índia.

Para Trump, o atual formato do G7 é um grupo de países muito ultrapassado.

A declaração do presidente dos Estados Unidos aconteceu durante a volta de Trump da cerimônia de lançamento do SpaceX no Cabo Canaveral, na Flórida, que aconteceu neste sábado (30).