Transporte entre portos teve alta de 11,3% este ano

Em meio à pandemia da Covid-19, o setor portuário no Brasil acabou registrando um desempenho positivo. A cabotagem (transporte marítimo entre portos dentro do país) cresceu 11,3% entre janeiro e abril ante igual período do ano passado, segundo dados do Ministério da Infraestrutura. No total, o setor transportou 60,8 milhões de toneladas no período. "Mesmo com a crise, tivemos aumento. Mostra que é um setor resiliente", disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Segundo o ministério, o desempenho está relacionado principalmente ao crescimento no transporte de granéis líquidos e gasosos (10,1%) e a alta de 58,1% no transporte de granéis sólidos no período.

Na movimentação geral, o setor portuário também registrou crescimento, com alta de 3,7% entre janeiro e abril. Em toneladas, o volume transportado foi de 340,4 milhões. Do total, 65,2% das cargas foram operadas pelos portos privados e 34,8% pelos portos públicos. Assim como na cabotagem, a movimentação de granéis líquidos e gasosos contribuiu para o resultado, após alta de 15,1%.

A safra deste ano, que deve ser recorde, é um dos fatores que colaboram para esse cenário, junto do real desvalorizado. "Tinha essa combinação de safra recorde, câmbio e logística funcionando", afirmou Freitas.

Para o ministro, a movimentação para os próximos meses vai continuar com resultados positivos. O ministro pontuou que demais países passam por um processo de reabertura da economia, o que deve aquecer mais a demanda.

Sobre o boom da cabotagem, Freitas lembra que o segmento já vem apresentando crescimentos consecutivos. Segundo ele, o governo percebe um aumento da frota, com encomendas no setor, além do investimento em terminais. "Ano passado também zeramos o imposto de embarcação para cabotagem", lembrou o ministro.

O governo quer apresentar ainda em junho ao Congresso projeto de incentivo ao setor, batizado de "BR do Mar". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.