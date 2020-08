Termina hoje prazo para resgate por app de taxa do concurso Censo 2020

Termina hoje (10) o prazo para resgate, via aplicativo, da taxa de inscrição do processo seletivo para o Censo 2020. Cerca de 60 mil candidatos já resgataram os valores após o anúncio do adiamento.

O processo precisou ser adiado em função da pandemia de coronavírus, e cerca de 60 mil já resgataram os valores.

Aqueles que não concretizarem o procedimento até o dia 10 deverão aguardar as orientações sobre a nova modalidade de restituição, que serão divulgadas pelo IBGE a partir do dia 17. Os canais de atendimento do IBGE, através do telefone 0800 721 8181 e do email ibge@ibge.gov.br, continuam à disposição dos interessados para mais informações e esclarecimentos.

Confira como fazer

Após baixar a Carteira Digital bB na loja de aplicativos do celular, o candidato deve selecionar “criar carteira bB” e em seguida preencher o cadastro com CPF, nome completo, data de nascimento e número do celular.

O beneficiário deverá selecionar a opção “receber” na tela inicial do aplicativo e responder às perguntas de segurança baseadas nas informações fornecidas quando se inscreveu no processo seletivo. Em seguida, é só clicar em “confirmar” e o dinheiro já estará disponível na conta da Carteira Digital bB.

Com o valor liberado no aplicativo, o beneficiário poderá:

- Sacar a quantia em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil;

- Transferir para outra conta (TED);

- Transferir para um contato que também tenha a Carteira Digital bB ativa;

- Realizar pagamentos com código de barras ou em estabelecimentos credenciados.

Em caso de dúvidas sobre o aplicativo, o candidato pode entrar em contato com o Banco do Brasil por telefone 0800 729 5293, chat no próprio aplicativo ou pelo e-mail atendimento@carteirabb.com.br