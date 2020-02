Tensão nos mercados deve chegar à Bolsa brasileira na quarta de Cinzas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira tende a voltar da pausa de Carnaval em forte queda nesta quarta (26), quando reabre às 13h, depois de dois dias de elevada tensão e desvalorizações acentuadas nos mercados internacionais em razão das preocupações com o avanço do coronavírus.A divulgação, na noite desta terça-feira (25), do primeiro caso de suspeita concreta de covid-19 no Brasil, de um homem que veio da Itália, deve complicar o cenário.Desde segunda (24), enquanto as negociações brasileiras permaneceram paralisadas, o fundo de índice (ETF) que replica o Ibovespa em dólar (iShares MSCI Brazil) recuou 6,4% na Bolsa de Nova York.“A tendência é que o Ibovespa caia também. Os dois índices andam, em tese, juntos. Tudo indica que a queda do Ibovespa vai ser bem pesada”, afirma André Perfeito, economista-chefe da Necton.Os recibos de ações (ADRs) de Petrobras e Vale negociados em Nova York caíram 8,8% e 10%, respectivamente, desde segunda. Os ADRs da Gerdau acumulam queda de 8,6%, e os do Bradesco, de 5%.Como o índice de Ibovespa em Nova York e os papéis das empresas brasileiras são negociados em dólar, a queda do mercado brasileiro pode ser ainda mais acentuada nesta quarta, por incorporar eventual alta da moeda americana.Nesta terça, porém, o índice DXY, que mede a força internacional do dólar, caiu 0,4%. A moeda fechou a sexta, véspera de Carnaval, a R$ 4,394.A desvalorização do dólar nesta terça reflete a aposta de investidores em cortes na taxa de juros americana. O mercado precifica uma chance de 50% de um corte de 0,25 ponto percentual no início de abril e mais de 0,50 ponto percentual até o fim do ano. Os cortes seriam uma maneira de estimular a economia, que deve ser impactada pelo coronavírus.Nesta terça, foram identificados casos na Suíça, na Áustria, na Croácia e na Espanha. O caso suíço é de um homem que esteve recentemente em Milão. Na segunda, as principais Bolsas globais tiveram fortes quedas com o surgimento de novos surtos de da doença em países fora da China, especialmente na Itália.Nesta terça, os mercados seguiram em queda depois que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) alertou que americanos devem começar se preparar para a disseminação do vírus.O índice Dow Jones caiu 3% e foi ao menor patamar desde outubro de 2019, com os dois piores pregões seguidos desde 2018. S&P 500 e Nasdaq foram aos menores valores desde dezembro, com queda de 3% e 2,7%, respectivamente.O rendimento do título do Tesouro americano de dez anos caiu ao menor já registrado, a 1,354% ao ano. Com aversão a risco, investidores vendem ativos mais arriscados, como ações, e buscam produtos mais seguros, como títulos do Tesouro. O movimento em manada faz os índices acionários despencar e os papéis de renda fixa ficar mais caros, o que reduz o seu rendimento.O Stoxx 50, índice que reúne as ações das maiores empresas da Europa, caiu 2% nesta terça após recuar 4% na segunda, quando os principais índices europeus registraram a maior queda desde 2016, e o ouro, ativo de segurança, fora ao maior preço desde 2013.“Pela primeira vez em algum tempo, finalmente estamos acordando para o fato de que esse problema pode continuar por um período e ter um impacto significativo no crescimento econômico chinês e global e potencialmente nos EUA”, diz Randy Frederick, vice-presidente de negociação e derivativos da Charles Schwab Corporation.Até então, investidores vinham reagindo de forma relativamente cautelosa sobre os potenciais danos do coronavírus na economia global.A chegada da doença ao norte da Itália, no entanto, reacendeu as preocupações. Já são 11 mortes no país e 320 pessoas infectadas. Além disso, as principais regiões atingidas são o norte e o nordeste do país, áreas que compõem um importante polo industrial da Europa, ao sul da Suíça, da Áustria e da Alemanha.O petróleo continua a cair, reflexo de potencial redução de demanda por combustíveis à medida que a economia global desacelere para conter novos surtos.O barril de Brent recuou 2,3% para US$ 55, e o WTI, 3%, para US$ 49,90.