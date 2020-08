Suplicy Cafés encerra unidade no Jardins após 17 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Suplicy Cafés entregou na última sexta-feira (31) o ponto e fechou permanentemente as portas de sua unidade na alameda Lorena, no bairro dos Jardins em São Paulo. A cafeteria estava instalada no local há 17 anos.

"No início do ano, nossos planos eram de reformar a unidade para que ela voltasse a ser nossa flagship, mas desistir deste sonho foi a forma que encontramos para manter os empregos do time de colaboradores da marca que, em sua maioria, segue em casa durante o cenário de pandemia", disse o proprietário Marco Suplicy, em comunicado.

Segundo o empresário, a expectativa é eventualmente voltar ao bairro nobre paulistano. "Seguimos em busca de uma oportunidade de voltar ao Jardins e esperamos ter em breve novas histórias para compartilhar", afirma. "Agradecemos a todos os clientes que nestes 17 anos, construíram com a gente uma linda história que segue."

O sistema de torrefação que ficava no local foi transferido para o novo centro de distribuição da marca, no Cambuci (região central de São Paulo).

Com o fechamento da unidade da Lorena, o Suplicy Cafés passa a contar com 24 lojas, cinco delas próprias, 12 franqueadas e 7 workcafés em parceria com o banco Santander. Na capital paulista, são 14 unidades, além de uma em Alphaville.

Das lojas, quatro estão atualmente em funcionamento: a unidade própria localizada na São Paulo Corporate Towers, na Vila Olímpia, e três franquias.

O fechamento do Suplicy da Lorena é mais uma baixa entre cafeterias de alto padrão da cidade, em decorrência da pandemia.

Em julho, a rede Octavio Café anunciou o encerramento das operações das suas lojas na avenida Faria Lima e no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. As lojas estavam fechadas desde o início da quarentena imposta na tentativa de conter o novo coronavírus.