Bolsonaro não é um homem mau

RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os supermercados do Rio de Janeiro registraram aumento de 9,2% nas vendas no último final de semana, em comparação com o anterior, informou nesta segunda-feira (16) a Asserj (Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro).

O aumento é reflexo do novo coronavírus, que chegou ao Brasil e já infectou 31 pessoas no Rio, sendo que uma delas está em estado grave. Foi o primeiro fim de semana após a OMS (Organização Mundial da Saúde) decretar pandemia de Covid-19 no planeta.

Algumas lojas das regiões mais procuradas, na zona sul do Rio, além de Jacarepaguá e Recreio, apresentaram aumento de até 28% nas vendas, disse a Asserj. Nesta segunda, o governador Wilson Witzel (PSC) se reuniu com representantes de supermercados.

A Apas (Associação Paulista de Supermercados) informou que houve aumento de frequência na ordem de 8,5% em algumas lojas, considerando a sexta-feira (13), sábado (14) e domingo (15) em comparação ao terceiro fim de semana de fevereiro deste ano.

A entidade informa que álcool em gel e papel higiênico estavam entre os itens mais procurados e ressalta que os estoques "continuam normais" e "operando com regularidade".