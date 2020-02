Skaf leva Guedes à Fiesp dez dias após almoço com Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dez dias após receber Jair Bolsonaro na sede da Fiesp, em São Paulo, Paulo Skaf agendou um almoço com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para esta quinta-feira (13).A agenda acentua a tendência de aproximação entre o presidente da Fiesp e Bolsonaro, que se estreitou nos últimos meses em torno da criação do novo partido Aliança pelo Brasil.Será uma recepção restrita a poucas lideranças empresariais, cerca de 30, que começaram a receber os convites. Na semana passada, os ministros da Educação e do Ambiente acompanharam Bolsonaro na visita à Fiesp.Mais cedo, também nesta quinta, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participa de outro evento na Fiesp, sobre a Dutra.