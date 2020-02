Setor de serviços cai 0,4% em dezembro, diz IBGE

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O setor de serviços fechou dezembro com queda de 0,4% em relação ao mês anterior e encerrou o ano de 2019 com crescimento de 1,0%, informou nesta quinta-feira (13) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).A expectativa do mercado era que que serviços tivesse crescimento de 1,5% no ano, na projeção da Bloomberg.Ainda assim, foi a primeira alta do volume de serviços no país em cinco anos. O setor vinha de sequências negativas desde 2015, tendo permanecido estável em 2018.Apesar do registro positivo em 2019, o IBGE destacou que o Brasil ainda está longe de recuperar o que perdeu no período da recessão econômica.“Entre 2015 e 2017 tivemos uma perda acumulada de 11%, então essa alta de 2019 é importante, mas ainda está longe de alcançar o melhor resultado”, afirmou o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.Em 2019, o crescimento de serviços foi puxado principalmente pelo registro positivo em informação e comunicação, que acumulou alta de 3,3% no ano.O setor foi beneficiado pelo bom resultado de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, como as ferramentas de busca."Esse crescimento é justificado também pela forma com que essas multinacionais fazem propaganda nas mídias sociais, o que reflete no aumento da receita”, disse o gerente da pesquisa, Rodrigo LoboA alta em serviços também pode ser creditada aos serviços de locação de automóveis, impulsionados pela mudança no comportamento do consumidor e aumento do número de motoristas de aplicativos. Segundo o IBGE havia divulgado em dezembro, cresceu 29,2% a população que trabalha em veículos em 2018.Por outro lado, transporte rodoviário de cargas foi um serviço que esteve em queda no ano passado, motivado pelo encolhimento de 1,1% na indústria brasileira. "O setor industrial influencia bastante essa atividade", explicou Lobo.O volume de serviços no Brasil já havia caído 0,1% em novembro, interrompendo duas altas seguidas em 2019.Na passagem de novembro para dezembro, três das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE caíram. O destaque negativo ficou com o setor de transportes e correios, pressionado por transporte terrestre, serviços prestados às famílias e serviços profissionais, administrativos e complementares.No período, 16 das 27 unidades federativas recuaram, como Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná e Bahia.Em contrapartida, São Paulo e Rio de Janeiro tiveram os principais resultados positivos do período.