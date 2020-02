Serasa sorteia jantar com Daniela Mercury em feirão para cliente limpar nome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para estimular os consumidores inadimplentes a limpar o nome, o Serasa Consumidor está sorteando um jantar com a cantora Daniela Mercury, estrela do Feirão Serasa Limpa Nome.A promoção é válida para quem pagar as dívidas à vista. Serão sorteados dois jantares com a cantora em Salvador (BA), em data e local a ser definidos. Os sorteados poderão levar um acompanhante.Segundo dados da empresa Serasa Consumidor, em dezembro, o país tinha 63,3 milhões de brasileiros com o nome sujo, ou seja, com ao menos uma conta em atraso. O total é 1,5% superior ao número de endividados de dezembro de 2018, quando 62,4 milhões estavam com o nome sujo.O feirão, que já começou, vai até o dia 31 e pode dar descontos de até 98% no valor das dívidas. As negociações são feitas pela internet, mas haverá também atendimento presencial entre os dias 7 e 14 de março, em frente ao estádio do Itaquerão, em Itaquera (zona leste).A expectativa é que o feirão deste início de ano supere o evento realizado em novembro do ano passado, quando mais de 4 milhões de acordos foram fechados, o que resultou em mais de R$ 5 bilhões em descontos.SORTEIOAs negociações são feitas pelos próprios consumidores, direto com as empresas participantes. Nesta edição, é possível negociar com Itaú, Banco do Brasil, Santander, Recovery, Claro, Net, Embratel, Avon, Ativos, Anhanguera, CredSystem, Sky, Oi, DI Santinni, Ipanema, Nextel, Unopar, Hoepers, BMG, Digio, Porto Seguro, Tricard, Crefisa, Cartão confiança (D'avó), Unic, Fama, Pitágoras, SoroCred, Uniderp, Unime, Itau Card, Hipercard, ConectCer, Elmo, Tenda, Energisa, Banco Original, Banrisul, EDP. Cada empresa tem sua condição e o seu próprio desconto.Para participar da promoção que dará direito ao jantar, basta negociar apenas uma dívida. No entanto, é preciso quitá-la à vista. O sorteio será realizado no dia 30 de abril. O jantar será com acompanhante, com todas as despesas paga pela Serasa.CELEBRIDADESO Serasa Consumidor tem utilizado a estratégia de envolver celebridades em suas campanhas de quitação de dívidas. No ano passado, uma propaganda que tratava de um caso ocorrido com a cantora Anitta gerou polêmica, embora o nome dela não tenha sido citado pelo órgão.Anitta respondeu ao Serasa nas redes sociais, dizendo achar "muito triste fazer piada com um assunto que é o pesadelo diário de tantos brasileiros". A propaganda tratava de um problemas com dívidas envolvendo Anitta e Pabllo Vittar.