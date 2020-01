Seguradora diz ter recebido 386 mil pedidos de restituição do Dpvat

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Seguradora Líder, responsável pela gestão do seguro Dpvat 2020, informou que, até o final da manhã de desta sexta-feira (17), registrou mais de 386 mil pedidos de restituição dos valores do seguro pagos a mais. As informações são da Agência Brasil.Ainda de acordo com a Líder, mais de 1,9 milhão de veículos em todo Brasil estão aptos a receber a restituição. O prazo para pedir o valor pago a mais é até o fim do exercício de 2020. A restituição teve início na quarta-feira (15).A maioria dos veículos se concentra no estado de São Paulo, onde mais de 900 mil devem receber de volta o que foi pago a mais. Em seguida, vêm Minas Gerais, com mais de 300 mil veículos, e o Rio Grande do Sul, com mais de 200 mil veículos. As menores frotas estão em Roraima, com cerca de dois mil, e Acre, com mais de três mil veículos.O pedido para receber o valores pagos a mais deve ser feito acessando o site (https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br/). A restituição da diferença dos valores será feita diretamente na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo.Para realizar a solicitação, os proprietários de veículos deverão informar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro de Pessoa Jurídica) do proprietário; Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) do veículo; valor pago; data em que o pagamento a mais foi realizado; dados bancários (banco, agência e conta corrente ou conta poupança do proprietário); e-mail de contato e telefone de contato."Ao enviar a solicitação, o proprietário receberá um número de protocolo para o acompanhamento da restituição no mesmo site. Após o cadastro, a restituição será processada em até dois dias úteis, dependendo, apenas, da compensação bancária para a sua finalização", informou a seguradora.Ela disse ainda que o site receberá somente os pedidos de restituição da diferença de valores pagos referentes ao Seguro Dpvat 2020. No caso de o proprietário ter pago o seguro de 2020 duas ou mais vezes, o pedido deverá ser feito acessando outra página.Já os proprietários de frotas de veículos devem enviar e-mail —mais informações em https://seguradoralider.com.br/.A medida foi anunciada na semana passada pela Líder, responsável pela gestão do seguro, após o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, ter voltado atrás e acolhido pedido do governo para extinguir sua própria liminar, reduzindo os valores do seguro obrigatório Dpvat.