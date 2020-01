Saque do FGTS atrasa seguro-desemprego; governo promete solução até o dia 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O saque imediato de até R$ 500 –ou, em alguns casos, de até R$ 998– das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) atrasou a liberação do seguro-desemprego de trabalhadores em todo o país. Agora, o governo promete resolver o problema até quarta-feira (22).A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia ainda não sabe quantos trabalhadores tiveram o pedido negado por esse motivo.A falha afetou todos os demitidos sem justa causa pois, durante o cruzamento de dados realizado para a liberação do seguro, a movimentação da conta do FGTS faz com que o sistema barre o pagamento.É possível consultar o andamento da solicitação do seguro-desemprego no site www.gov.br ou no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.O governo diz que os relatos de falhas começaram na segunda quinzena de dezembro.A secretaria também não explicou porque o conflito de informações só começou a aparecer quase quatro meses depois do início das liberações de valores.Nas redes sociais, trabalhadores afetados pelo problema relataram ter sido informados de que levaria de 40 a 60 dias para o seguro ser liberado.A falha no pagamento do seguro-desemprego vem na esteira de outros problemas enfrentados pelo governo Bolsonaro na gestão de benefícios sociais, como o colapso na fila de espera do INSS.A negativa do pedido resultava na necessidade de apresentação de um recurso administrativo. Quem não apresentou essa medida, não precisa mais pedir, pois, segundo o governo, a liberação será automática.Em média, a Secretaria de Trabalho recebe 520 mil pedidos do benefício mensalmente.Nesta quinta-feira (16), a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia informou que todos os trabalhadores que tiveram o acesso ao benefício dificultado terão os pedidos reprocessados e liberado até a próxima quarta.Novos pedidos realizados a partir de segunda (20) passarão a ser liberados automaticamente, segundo o governo.Quando o trabalhador pede o seguro-desemprego, o sistema deveria informar que o registro mais recente em seu extrato foi o da demissão sem justa causa, que dá o direito ao benefício temporário.Com o saque do FGTS, em muitos casos a informação que aparecia era a de retirada, o que o sistema entendia como pendência, barrando a liberação.Como a Folha de S.Paulo mostrou em novembro, a Caixa fazia o saque de maneira automática, mesmo que o trabalhador não pedisse a retirada do dinheiro.