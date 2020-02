São Paulo goleia o Oeste com dois de Daniel Alves e dois de Pato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Oeste na tarde deste sábado (22) por 4 a 0, em Barueri, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.Com dois de Daniel Alves e dois de Alexandre Pato, a equipe do técnico Fernando Diniz deu uma boa resposta à falta de poder ofensivo mostrada até aqui no Estadual. Antes do triunfo na Arena Barueri, o time havia marcado apenas seis gols em seis jogos.Daniel Alves abriu o placar ainda no primeiro tempo, com apenas 3 minutos, aproveitando cruzamento de Reinaldo da esquerda para pegar de primeira e marcar.Já na etapa final, Alexandre Pato ampliou, encerrando um jejum que já durava mais de seis meses. O último gol do atacante havia sido na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, em agosto do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro.Já no fim da partida, Daniel Alves recebeu de Pato e fez o seu segundo no jogo. Com quatro gols em 2020, o camisa 10 são-paulino é o artilheiro da equipe na temporada.Pato fechou a goleada de pênalti, depois que ele mesmo sofreu a penalidade após drible da vaca no defensor do Oeste.O triunfo fora de casa significou também o fim de uma sequência de três partidas sem vencer no Estadual. Ainda, o time assumiu a liderança do Grupo C, com 12 pontos, ultrapassando a Inter de Limeira e o Mirassol (9 e 10 pontos, respectivamente).Vendido para o Ajax (HOL) neste sábado, o atacante Antony foi titular diante do Oeste. Seu contrato com o clube holandês inicia somente em julho. Até lá, o atleta estará à disposição de Fernando Diniz.Na próxima rodada, no dia 1º de março, o São Paulo recebe a Ponte Preta, no Morumbi.OESTE 0x4 SÃO PAULOLocal: Arena Barueri, em Barueri (SP)Data: 22 de fevereiro de 2020, às 16h30Juiz: Raphael ClausAssistentes: Marcelo Carvalho van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da CostaCartões amarelos: De Paula e Alyson (Oeste); Juanfran (São Paulo)Gols: Daniel Alves aos 4 minutos do primeiro tempo e aos 28 minutos do segundo tempo e Alexandre Pato aos 20 e aos 42 minutos do segundo tempo (São Paulo)OESTEFelipe Lacerda, Éder Sciola (Betinho), Renan Fonseca, Lídio e Alyson; Mantuan, Wallace Bonilha e De Paula; Bruno Paraíba, Matheus Oliveira (Marlon) e Roberto (Tite). T.: Renan Freitas.SÃO PAULOTiago Volpi, Juanfran (Liziero), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes (Pablo); Antony, Vitor Bueno (Hernanes) e Alexandre Pato. T.: Fernando Diniz.