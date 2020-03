Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Procon de Santa Catarina notificou um supermercado de Florianópolis por possível cobrança abusiva de álcool em gel e máscaras descartáveis, produtos cuja demanda cresceu em função da pandemia de coronavírus. A fiscalização ocorreu nesta terça-feira (17).

Segundo o Procon-SC, o supermercado agora deve apresentar, em até 30 dias, cópia das notas fiscais dos produtos que adquiriu para comercializar. Com as notas, o órgão poderá comparar o valor de compra com o valor de venda.

Fiscais do Procon SC intensificaram o trabalho também em farmácias. O órgão informa que aumentar os preços sem justificativa é uma prática abusiva prevista na Lei 8079/90.

"É inadmissível que os estabelecimentos tenham esse tipo de postura diante de um caso de saúde tão sério como estamos vivendo", disse Tiago Silva, diretor do Procon-SC, por meio de sua assessoria.