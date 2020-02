Reforma da Previdência de São Paulo é aprovada em primeiro turno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os deputados da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovaram a PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma da Previdência estadual, na noite desta terça-feira (18).Por se tratar de uma PEC, o texto precisava de 57 votos a favor para ser aprovado em primeiro turno. A assembleia tem 94 deputados. Agora, a proposta seguirá para segundo turno. A intenção do governo é passar os próximos três dias discutindo a medida.O relator do texto, deputado Heni Ozi Cukier (Novo), disse à reportagem esperar que a segunda votação seja realizada nesta quinta-feira (20). O deputado já havia confirmado que o governo detinha maioria de votos para aprovar as mudanças nas aposentadorias dos servidores do estado em primeiro turno no plenário.Para que a reforma da Previdência do funcionalismo paulista seja aprovada de vez, os deputados precisam ainda votar o PLC (projeto de lei complementar), que só pode ir a plenário após conclusão da PEC.O governo anunciou, em novembro, que prevê economizar R$ 32 bilhões em dez anos com as mudanças nas despesas com o funcionalismo estadual. Em dezembro, a PEC da previdência paulista teve duas emendas acatadas pelo relator.Na segunda (17), mais uma emenda foi acatada, que trata sobre direito adquirido. "Encontrei duas emendas que não ferem o princípio de simetria com a reforma da esfera federal e são questões mais pontuais de garantia, de se estar mais explícito. A primeira é a emenda nº 3 do deputado Olim, que fala de questões da polícia civil, que estava numa situação meio indefinida, pela especificidade das polícias estaduais e a questão federal. E acho que ela contempla boa parte das necessidades da categoria", disse Cukier à reportagem no início de dezembro.A outra emenda, de nº 30, afirmou o deputado na ocasião, garante o direito à aposentadoria independentemente de "erros, confusões e burocracias do estado"."Entendi que colocar isso de volta na Constituição do estado dá uma certeza de que ninguém será prejudicado pela ineficiência do estado."A votação da reforma só foi possível porque o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, derrubou as duas liminares que barravam a tramitação da reforma da Previdência na Alesp.A decisão se deu ao conceder medida liminar nas Suspensões de Segurança 5340 e 5351. Assim, ficam suspensos os efeitos das duas decisões do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que impediam o prosseguimento da tramitação da matéria.No STF, a Alesp argumentou que "as decisões monocráticas do desembargador do tribunal paulista representam uma interferência indevida de um Poder sobre outro e que a reforma legislativa em questão apenas reproduz no estado o que já vigora na esfera federal após a promulgação da Emenda Constitucional 103/19 [reforma da Previdência]".A decisão liberou também a escolha de Cukier como relator especial do texto. A PEC 18/2019 estava travada desde dezembro do ano passado após o TJ-SP conceder liminar a um mandado de segurança impetrado pelo deputado estadual Emídio de Souza (PT).Marcada por confusão, discussões e xingamentos, a reforma da Previdência de São Paulo pretende aumentar a idade mínima da aposentadoria dos servidores estaduais, criar regras mais duras para o pagamento da pensão por morte e elevar de 11% para 14% a alíquota de contribuição previdenciária de todos os funcionários públicos estaduais.Hoje os servidores paulistas podem requerer o benefício ao completar 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, no caso das mulheres, e aos 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, para os homens.Com a reforma estadual, a idade mínima nas aposentadorias será de 65 anos, para homens, e de 62 anos, para mulheres.A mudança planejada pelo governo também equipara as exigências de tempo de contribuição para mulheres e homens, que passam a ser de 25 anos de serviço, sendo dez anos no funcionalismo e cinco no cargo.Há dois projetos em análise: uma PEC (proposta de emenda à Constituição) e um PLC (projeto de lei complementar). A PEC chegou a ir ao plenário, mas a sessão foi marcada por empurra-empurra e agressões.