Rede Octavio Café fecha cafeterias na Faria Lima e em shopping de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de cafeterias Octavio Café anunciou o encerramento das operações das suas lojas na avenida Faria Lima e no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

"A crise gerada pela pandemia e o cenário incerto de reabertura das unidades foram fatores determinantes para a decisão de fechamento dos espaços. Lamentamos muito a saída dos colaboradores que nos deixam e ressaltamos que cumprimos com todos os direitos trabalhistas, oferecendo ainda um pacote de benefícios que vão além do que prevê a legislação", afirmou a rede em comunicado publicado no perfil do Facebook.

A empresa informou, ainda, que pretende iniciar uma operação delivery "em breve". "Apesar do fim destas operações, não abandonaremos o propósito de disseminar informação, educar e oferecer Cafés Especiais. Nossos produtos -grãos, pó e cápsulas- continuarão sendo encontrados nos melhores supermercados, empórios e e-commerce do país."

Agora, as únicas operações da rede em funcionamento são as de duas cafeterias no Aeroporto Internacional de Virapocos, em Campinas (SP).