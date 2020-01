Reajuste de benefício do INSS vai de 1,22% a 4,48%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal confirmou nesta terça-feira (14) os índices de reajustes das aposentadorias, pensões e demais benefícios pagos pelo INSS.A portaria publicada no Diário Oficial da União determina que os benefícios acima de um salário mínimo concedidos até janeiro de 2019 sejam reajustados em 4,48% neste ano.A correção salarial corresponde à variação da inflação medida de janeiro a dezembro de 2019 pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), apurado pelo IBGE, que indica o aumento no custo de vida das famílias com renda mensal de um a cinco salários mínimos.Rendas previdenciárias concedidas ao longo de 2019 recebem uma correção proporcional à inflação do período entre a data de início do benefício e o final do ano.Essa reposição proporcional variou de 1,22%, que será o reajuste aplicado às rendas concedidas em dezembro, até 4,48%, índice de correção para segurados que se tornaram beneficiários em janeiro ou antes.A publicação oficial da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho também confirmou que o teto do INSS passou de R$ 5.839,45 para R$ 6.101,06.Esse será o valor máximo pago aos beneficiários neste ano e também é a referência para calcular o desconto nos salários dos trabalhadores com remunerações iguais ou acima do teto previdenciário.Para os beneficiários que recebem salário mínimo, o valor da renda aumenta de R$ 998 para R$ 1.039. Para calcular o novo salário mínimo, o governo estimou uma inflação de 4,11% para 2019.Cerca de 70% dos beneficiários da Previdência recebem um salário mínimo.De acordo com o INSS, cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas estarão na folha de pagamentos da Previdência em 2020.Confira abaixo os índices de correção conforme o mês da concessão:INÍCIO DO BENEFÍCIO - REAJUSTE (%)Janeiro de 2019 - 4,48Fevereiro de 2019 - 4,11Março de 2019 - 3,55Abril de 2019 - 2,76Maio de 2019 - 2,14Junho de 2019 - 1,99Julho de 2019 - 1,98Agosto de 2019 - 1,88Setembro de 2019 - 1,76Outubro de 2019 - 1,81Novembro de 2019 - 1,77Dezembro de 2019 - 1,22