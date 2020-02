QuintoAndar começa a testar antecipação de aluguéis a donos de imóveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O QuintoAndar, plataforma de aluguéis de imóveis residenciais, começou a testar a possibilidade de os donos de casas e apartamentos pedirem a antecipação dos valores do mês seguinte.Quem entrou no teste foi informado, por email, telefonema ou mensagem de texto, da possibilidade de solicitar o pagamento antecipado, que será liberado em um dia útil.Parte da estratégia de comunicação da empresa é a garantia de repassar o valor do aluguel ao proprietário do imóvel todo dia 12 de cada mês, independentemente de o locatário ter ou não pago a parcela do mês na data correta.Com a antecipação, a empresa pagará o valor antes mesmo de o dinheiro cair para a empresa. Esse aluguel com vencimento no dia 12 de março, por exemplo, poderia ser recebido hoje pelo dono do imóvel, sem que isso afete o locador.O diretor de comunicação do QuintoAndar, José Osse, diz que todo o modelo da antecipação dos valores está sendo analisada antes de a empresa lançar o serviço oficialmente.Uma das questões ainda sob avaliação é o modelo de remuneração da empresa. Ou seja, o quanto custará ao dono do imóvel o pedido de antecipação.Em um dos casos a que a reportagem teve acesso, o proprietário receberia o valor do aluguel com um abatimento de 5%.De um aluguel de R$ 3.000, a empresa descontaria R$ 150 para antecipar a liberação, por exemplo.Uma publicação no site da QuintoAndar, destinado a atender os clientes incluídos no teste, dá também como exemplo um desconto de 5%.Osse afirma, no entanto, que esse percentual não está fechado -nem mesmo se será uma porcentagem do valor do aluguel ou um valor fixo. Ou, ainda, se o parâmetro dependerá do valor do aluguel.Inicialmente, o pedido de recebimento imediato do valor só valerá para o mês seguinte, mas não está descartado permitir também a solicitação para períodos maiores.Segundo Osse, todos os parâmetros ainda estão em teste. Ele diz que a decisão de testar o pagamento antecipado ocorreu porque havia quem pedisse essa possibilidade e também por ser uma prática comum em outros tipos de atividade.No varejo, a antecipação de recebíveis é feita, por exemplo, nas negociações com máquinas de cartão, que liberam o dinheiro antes da data prevista em contrato. Uma taxa é cobrada para o pagamento sair.Também no tire-dúvidas do site, a empresa diz que a antecipação só é possível para contratos assinados a partir de 2018 e inclui somente o aluguel -deixando fora IPTU e eventuais reembolsos.IMÓVEIS INCLUÍDOS NO PROJETOOriginals também não podem participar. Recebem esse selo apartamentos e casas selecionadas e vistoriada pela empresa.O diretor da QuintoAndar diz que não há data fechada para liberar a ferramenta para todos os locatários e que o modelo pode mudar até entrar de vez no ar.A advogada Ivana Coelho Bonfim, sócia da área de direito imobiliário do Machado Meyer, explica que a proposta do QuintoAndar tem as características de cessão de crédito."A empresa antecipa esse valor e assume o risco de o locador não pagar. Por esse risco, ela cobra um valor", diz. Essa transferência de ônus só não pode resultar em qualquer tipo de mudança para o locatário.Segundo Ivana, o tipo de pagamento proposto pelo QuintoAndar é diferente da antecipação de aluguel prevista pela lei do inquilitato, que regula as relações entre donos de imóveis e locatários. Nesses casos, o proprietário do imóvel não pode exigir o pagamento antecipado.