Produção de veículos cai 3,2% em janeiro, diz associação de montadoras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção de veículos no país acompanhou a queda nas vendas em janeiro. De acordo com a Anfavea (associação que representa as montadoras), houve redução de 3,9% em relação ao mesmo mês de 2019.O cálculo considera a fabricação de carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões. Em relação a dezembro, a produção cresceu 12,2%.A entidade considerada os resultados normais devido ao período de férias coletivas nas fábricas e acredita na retomada nos próximos meses.Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea, repetiu o discurso da Fenabrave (que representa os distribuidores) e atribuiu parte da queda de 3,2% nas vendas à mudança nas placas de veículos novos em São Paulo, que passou a adotar o padrão Mercosul.E afirmou que a paralisação de fábricas de componentes na China por causa do coronavírus ainda não afeta a produção brasileira de automóveis. Segundo Moraes, as empresas estão monitorando a situação, que é preocupante, mas ainda não houve atrasos no envio ou escassez de peças nas linhas de montagem.Em janeiro, as exportações sofreram mais um baque e tiveram redução de 20% na comparação com o primeiro mês de 2019, com menor número de envios para o México e para o Chile, além da crise na Argentina."Estou muito preocupado, o fluxo caiu. É preciso ter um cuidado maior com os produtos industrializados exportados, que também geram empregos de maior qualidade", diz Moraes.A Anfavea prevê queda de 11% nas exportações em 2020.Em 2018, 70% das exportações de veículos nacionais foram para a Argentina. Em 2019, a participação do país vizinho foi reduzida para 19%.Com o impacto da queda nas exportações e da crise que atingiu o país nos últimos anos, o Brasil perdeu uma posição no ranking de maiores produtores de veículos do mundo.O país fechou 2019 na oitava posição. No início da década, parecia que iria se estabilizar na sétima colocação.O dado já foi pior: em 2015 e 2016, o Brasil esteve em nono lugar.O resultado é visto na mudança do fluxo de capital. Entre 2010 e 2019, as matrizes enviaram US$ 29,2 bilhões para o mercado nacional, enquanto cerca de US$ 18 bilhões de lucros e dividendos foram remetidos ao exterior no mesmo período.