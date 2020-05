Procon-SP vai notificar Caixa por filas para receber R$ 600

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Procon-SP vai notificar a Caixa Econômica Federal para questionar sobre as filas e aglomerações formadas nas portas das agências por pessoas que precisam receber o auxílio emergencial de R$ 600 durante a crise do novo coronavírus.

Segundo Fernando Capez, secretário de Defesa do Consumidor de SP, o órgão questiona qual é a estratégia que está sendo adotada pela Caixa para evitar as aglomerações, que elevam o risco de contágio dos beneficiários. "O Procon vai indagar se existe a possibilidade de dividir com o Banco do Brasil a oferta do benefício", diz Capez.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse nesta quarta (6) que os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial serão mais eficientes. Ele disse também que as filas diminuíram consideravelmente na maior parte das agências.