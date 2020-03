Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Procon-SP registrou 4.161 casos de atendimentos de problemas relacionados ao novo coronavírus, como cancelamentos de viagens e eventos e denúncias de preços abusivos na venda de produtos.

Desse total, 2.574 foram reclamações, das quais 1.343 (52,2%) são relacionadas a agências de viagens, e 963 (37,4%) contra companhias aéreas.

O órgão de defesa do consumidor também recebeu 49 queixas envolvendo problemas com a venda e ingressos de eventos.

As reclamações estão sendo encaminhadas às empresas, e as denúncias serão apuradas pela equipe de fiscalização do Procon-SP.