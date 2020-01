Procon-SP notifica Magazine Luiza após promoção com cupom de R$ 1.000

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Procon-SP notificou a Magazine Luiza nesta quarta-feira (8) para pedir esclarecimentos sobre a promoção de cupons de desconto divulgada no aplicativo da varejista nesta semana.A empresa foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na terça (7) depois de anunciar 50 cupons de desconto de R$ 1.000. Muitos consumidores relataram que não conseguiram usar o benefício concedido no app da marca.O Procon pede que a empresa informe a quantidade de cupons disponibilizados e comprove a utilização dos mesmos.Também solicita informações sobre os produtos envolvidos na campanha e a forma de comercialização e divulgação, a extensão geográfica da campanha, os mecanismos que disponibilizou aos consumidores para controle e consulta dos cupons, acompanhamento do pedido e finalização da compra.A Magazine Luiza ainda precisará explicar quais providências adotou diante da indisponibilidade do sistema para concluir o processo de compra.A empresa ainda não se manifestou.