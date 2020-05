Principal feira pecuária do Brasil é cancelada por coronavírus

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu) anunciou o cancelamento da edição deste ano da Expozebu, principal feira pecuária do país, devido à pandemia do novo coronavírus.

A edição deste ano, que seria a 86ª, deveria ter sido iniciada no último dia 25 de abril e terminaria neste domingo (3) em Uberaba (MG), mas já em 17 de março já estava adiada sem data prevista para a realização neste ano.

De acordo com a diretoria da ABCZ, a decisão foi tomada em reunião dos diretores da entidade, na terça-feira (28), e levou em consideração as orientações oficiais relativas ao cenário da pandemia da Covid-19.

A feira pecuária chegou a ser lançada no dia 10 de março, em evento no Parque Fernando Costa, em Uberaba. A previsão para esta edição era atrair 300 mil pessoas e gerar R$ 250 milhões em faturamento. Em 2019, mais de 500 estrangeiros a visitaram.

"Apesar de difícil, a decisão madura representa a responsabilidade que sempre pautou as ações da associação nesses 100 anos de sua história. Afinal, a Expozebu, como maior exposição zebuína do mundo, requer tempo para decisões, planejamento, preparação e execução de ações não só por parte da entidade, como de todos os participantes do evento", diz trecho de comunicado da ABCZ.

O adiamento, em março, ocorreu após decreto emergencial do governo de Minas Gerais e também da Prefeitura de Uberaba. A cidade mineira tem, nesta quinta-feira (30), 52 casos positivos da doença, com 4 mortes, conforme a administração municipal.

A Expozebu é marcada por negócios milionários envolvendo animais em seus leilões. Em 2019, o maior negócio envolveu a venda de 50% dos direitos do animal Landau da Di Gênio, por R$ 1,26 milhão, no leilão Elo de Raça, realizado na Chácara Mata Velha.