Principal feira de tecnologia agrícola, Agrishow é adiada devido ao coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A organização da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação) anunciou nesta terça-feira (17) o adiamento da feira deste ano, prevista para acontecer em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) entre os dias 27 de abril e 1º de maio.

Considerada a mais importante em tecnologia do país, ela se soma a feiras como a Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO), e a Expozebu, em Uberaba (MG), que anunciaram desde a última sexta-feira (13) o adiamento da edição deste ano. As três, somadas, movimentaram R$ 6,5 bilhões em intenções de negócios em 2019. O adiamento da Expozebu foi anunciado também nesta terça.

“Diante da pandemia do coronavírus e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e do governo do estado de São Paulo, a direção da Agrishow 2020 informa que a feira será postergada”, diz trecho de comunicado da organização divulgado pela Agrishow.

Segundo a feira agrícola, que em 2019 gerou R$ 2,9 bilhões em intenções de negócios, não há data definida para a edição deste ano.

Nos últimos dias, a Agrishow já tinha registrado baixa entre os expositores. É o caso da empresa russa Cognitve Pilot, que anunciou nesta segunda-feira (16) a desistência de participar da feira agrícola.

A Cognitive Pilot é uma das principais desenvolvedoras de tecnologias com inteligência artificial da Europa e previa demonstrar na feira agrícola sua tecnologia autônoma para máquinas agrícolas.

CEO da empresa, Olga Uskova disse que tomou a decisão “por zelo à saúde e à vida de nossos funcionários, parceiros e representantes da imprensa”.

O anúncio do adiamento era esperado para esta segunda-feira, quando o prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira (PSDB), se reuniu com o presidente da Agrishow, Francisco Matturro, para discutir o evento. Nogueira procurou o governo do estado, dono da área em que a Agrishow ocorre, para que a decisão fosse tomada em conjunto.

Em Uberaba, A ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu) anunciou na manhã desta terça-feira o adiamento da 86ª edição da Expozebu, principal feira pecuária do país. É mais um dos eventos agrícolas que deixam de ser realizados na data inicial devido à pandemia do novo coronavírus.

Prevista para ocorrer entre os dias 25 de abril e 3 de maio em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, a exposição agora não tem data para ser realizada.

A medida foi tomada após decreto emergencial do governo de Minas Gerais e também da Prefeitura de Uberaba. A decisão unânime da diretoria foi comunicada pelo presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior, ao prefeito de Uberaba, Paulo Piau (MDB).

"A entidade lamenta profundamente o fato, mas entende que a decisão evidencia a responsabilidade que sempre pautou a trajetória centenária da ABCZ, atuando em consonância com o governo e seguindo rigorosamente suas determinações. Além disso, a 40 dias do evento, acreditamos que a medida garantirá mais segurança e tranquilidade ao público, aos expositores e patrocinadores do evento, que acreditam e representam o sucesso da nossa Expozebu", diz trecho de comunicado da ABCZ sobre o adiamento.

A Expozebu tinha sido lançada no último dia 10, em evento no Parque Fernando Costa, em Uberaba. A previsão para esta edição era atrair 300 mil pessoas e gerar R$ 250 milhões em faturamento. Em 2019, mais de 500 estrangeiros a visitaram.

Ainda não há novas datas para a exposição. Serão divulgadas "tão logo estabelecido o cenário futuro", diz a ABCZ. No ano passado, o maior negócio envolveu a venda de 50% dos direitos do animal Landau da Di Gênio, por R$ 1,26 milhão, no leilão Elo de Raça, realizado na Chácara Mata Velha.

Até a última semana, a ABCZ descartava alterar o calendário da Expozebu. O presidente da feira dizia, então, que o país já viveu outras situações parecidas, com o H1N1, e conseguiu superar, além de Uberaba ter feito eventos para milhares de pessoas nos últimos meses sem problemas.

Na sexta-feira (13), a Tecnoshow Comigo, feira agrícola sediada em Rio Verde (GO), anunciou a suspensão por tempo indeterminado do evento deste ano.

A feira agrícola, considerada a maior de tecnologia rural da região Centro-Oeste e uma das principais do país, seria realizada entre os dias 30 de março e 3 de abril, no ITC (Instituto de Ciência e Tecnologia), em Rio Verde (GO).

Ela reuniu 118 mil visitantes em 2019 e movimentou R$ 3,4 bilhões em negócios, segundo a organização.

Na Tecnoshow, a Comigo, organizadora, informou lamentar a decisão, mas disse que era importante "unir esforços para conter a escalada da doença e proteger a população". Eram esperadas 120 mil pessoas nos cinco dias do evento.