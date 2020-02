Pressionada por Vale, Bolsa cai 1,05%; dólar segue a R$ 4,32

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa de Valores brasileira seguiu em trajetória de queda nesta segunda-feira (10), após ter recuado nas duas sessões anteriores.Neste pregão, o Ibovespa caiu 1,05%, a 112.570 pontos, menor patamar desde 17 de dezembro.A queda foi provocada pela forte desvalorização das ações da Vale, que recuaram 3,67%, a R$ 50,19. Na China, o preço do minério de ferro recuou 0,7% nesta segunda, a US$ 83, menor patamar desde novembro.A cotação do dólar fechou a R$ 4,3230, recorde nominal, com leve variação de 0,02%.