Presidente chinês promete ajuda aos EUA em conversa com Trump sobre coronavírus

O presidente chinês, Xi Jinping, teve nesta sexta-feira uma conversa telefônica com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a qual prometeu dar apoio a Washington à medida que a pandemia do novo coronavírus se alastra rapidamente fora da China.

"Estou muito preocupado com o avanço da epidemia nos EUA", disse Xi, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. "O povo chinês sinceramente espera que os EUA consigam conter o avanço do vírus num estágio inicial," acrescentou.

A relação da China com os EUA está num ponto crucial, disse Xi, pedindo cooperação entre os dois países no combate ao vírus, de acordo com a Xinhua.

Profissionais da área médica dos dois países vêm estabelecendo contato, e a China está pronta para prestar ajuda aos EUA dentro de sua capacidade, afirmou Xi, também segundo a Xinhua.

A ligação telefônica ocorreu por sugestão dos EUA, disse a Xinhua, e veio após Pequim e Washington trocarem acusações sobre a responsabilidade do coronavírus.

Depois da conversa com Xi, Trump publicou em sua conta oficial no Twitter que os dois líderes discutiram "o coronavírus" de forma detalhada, reconhecendo que a China "tem atravessado uma situação difícil e desenvolveu uma forte compreensão do vírus".

"Estamos trabalhando juntos. Muito respeito!", tuitou Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.