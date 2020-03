Prêmio para reportagens sobre agronegócio tem inscrições abertas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quinta edição do Prêmio Alltech de Jornalismo, que busca reconhecer reportagens que cubram agronegócio, está com inscrições abertas até 19 de março.O prêmio se divide em duas categorias: 1) criação e nutrição animal e 2) agricultura. É possível inscrever reportagens realizadas em diferentes meios como televisão, rádio, jornal impresso, revista e portais online.As matérias precisam ter sido veiculadas entre 26 de março de 2019 e 19 de março de 2020. Cada autor pode inscrever até cinco reportagens, em formulários separados, através do seguinte site: https://go.alltech.com/br/premiojornalismo2020.Os critérios de avaliação serão: adequação ao tema, relevância, utilização de fontes, densidade e exatidão do conteúdo e qualidade editorial e técnica.O vencedor de cada categoria ganha uma viagem para participar do Simpósio de Ideias da Alltech, que ocorre entre 17 e 19 de maio, em Lexington, nos EUA. O evento apresenta soluções e discute os desafios nas esferas do setor agroalimentar.