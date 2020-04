Preço da publicidade no Facebook desaba com coronavírus

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agência de marketing digital Gupta Media, de Boston, nos EUA, levantou que o preço global da publicidade no Facebook atingiu seu patamar mais baixo nesta semana, dando números ao impacto do coronavírus no setor.

O CPM ou custo por mil impressões (o valor mínimo que um site avisa querer do anunciante para cada mil visualizações do anúncio) bateu em US$ 1,95, o menor da história, segundo o MediaPost, que adiantou os dados.

De acordo com a própria Gupta Media, os CPMs médios de anúncios do Facebook, nos países mais afetados pelo coronavírus ao redor do mundo, caíram de 35% a 50% nas últimas duas semanas.

A queda nos CPMs reflete a menor demanda. Há duas semanas, o Internet Advertising Bureau (IAB), que representa Facebook, Google e outros grupos de mídia digital, projetou uma redução de 33% nos gastos com publicidade digital "no curto prazo".

Procurado, o Facebook enviou texto preparado previamente por seus vice-presidentes de análise, Alex Schultz, e engenharia, Jay Parikh.

"Nosso negócio está sendo afetado negativamente de maneira semelhante a muitos outros ao redor do mundo", escrevem eles. "Temos visto um enfraquecimento em nossos negócios de anúncios nos países que tomam ações agressivas para reduzir a propagação do Covid-19."

A empresa deve divulgar seu relatório trimestral no próximo dia 22. Em nota a clientes no final de março, o banco de investimento Goldman Sachs projetou uma queda de receita para o Facebook de 3% neste ano.