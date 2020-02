Plataforma de aceleração de startups abre inscrições para a edição 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empreendedores de todo o Brasil podem se inscrever até quarta-feira (26) para participar dos programas de aceleração do Braskem Labs, plataforma de empreendedorismo de impacto da Braskem.Os interessados podem escolher entre as modalidades Scale e Ignition do programa, que buscam alavancar negócios que causem impacto positivo na sociedade. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do site (http://www.braskemlabs.com/).Aproveitando a experiência de mercado da Braskem, o Labs foca em empresas que considerem a química e/ou o plástico como parte da solução. Neste contexto, o Scale se dedica a startups em fase de tração e escala, ou seja, que estejam operacionais, tenham clientes e faturamento.​Já o Ignition tem como propósito ser uma pré-aceleração para quem está na fase de validação de modelo de negócio.Entre os critérios gerais para seleção estão o grau de inovação das soluções apresentadas, potencial de mercado, perfil do empreendedor e da equipe envolvida, modelo de negócio e impacto socioambiental gerado.É importante que os empreendedores tenham mais de 18 anos e disponibilidade para estar presente nos encontros realizados na cidade de São Paulo.Para o desenvolvimento dos programas, a Braskem conta com o apoio do Quintessa , aceleradora dedicada a negócios de impacto social ou ambiental positivo.Na prática, os programas do Braskem Labs combinam capacitação e mentoria, por meio de encontros individuais e em grupo. As empresas selecionadas participam da aceleração por cerca de cinco meses e recebem, entre outros itens, diagnóstico de negócio, apoio personalizado, acesso a uma rede diversa de mentores Quintessa e de executivos da Braskem, networking com conexão a potenciais clientes e parceiros estratégicos do mercado. Ao final do programa, ainda há a oportunidade de se apresentar para investidores e possíveis clientes.