Petrobras desiste de vender Gaspetro em bolsa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras desistiu da proposta de abrir capital de sua subsidiária de distribuição de gás natural, a Gaspetro, e divulgou nesta quinta-feira (27) prospecto para buscar investidores estratégicos ou financeiros para sua fatia de 51% na empresa.O negócio faz parte do plano de venda de ativos da estatal e responde a determinação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), em acordo para reduzir a participação da empresa no mercado brasileiro de gás natural.A opção pela venda direta da Gaspetro, ao invés da oferta de ações, reduz incertezas em relação ao acordo de acionistas da subsidiária, que prevê direito de preferência à japonesa Mitsui, que tem as ações restantes.Numa oferta na bolsa, ela não poderia exercer o direito. Segundo o prospecto, investidores estratégicos interessados na operação devem ter valor contábil mínimo de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões).Em caso de investidores financeiros, a estatal exige ao menos US$ 1 bilhão (R$ 4,4 bilhões) em ativos sob gestão. O comprador não poderá também ter operações em outros elos da cadeia de gás natural no país, para evitar questionamentos dos órgão de defesa da concorrência.A Gaspetro tem participação em 19 distribuidoras de gás canalizado pelo país, sendo que cinco delas ainda estão em fase pré-operacional, com uma rede somada de dez mil quilômetros de gasodutos.Em 2019, as empresas movimentaram 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Segundo a estatal, trata-se da "maior plataforma de distribuição de gás do Brasil, posicionada de forma exclusiva para se beneficiar da expansão econômica e industrial".Em 2018, a empresa teve receita de R$ 3,9 bilhões. Para 2019, a estimativa era chegar a R$ 4,8 bilhões. Também nesta quinta, a Petrobras divulgou prospectos para a venda de dois campos de petróleo na Bacia de Santos, Merluza e Lagosta.Os campos estão localizados em águas rasas, longe das maiores descobertas do pré-sal. A plataforma de Merluza opera desde 1993 e desde 2009 também recebe a produção de Lagosta. Em 2018, a produção média do complexo foi de 3,6 mil barris por dia.