Pátria paga ágio de 7.200% em megaleilão de rodovias de SP que teve apenas dois concorrentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundo Pátria, por meio do consórcio Infraestrutura Brasil, venceu o leilão do lote de rodovias da concessão Piracicaba-Panorama, promovido nesta quarta-feira (8) pelo governo de São Paulo.A empresa ganhou a licitação ao oferecer outorga de R$ 1,1 bilhão, o que representa um ágio de cerca de 7.200% em relação aos R$ 15 milhões previstos no edital.O leilão teve participação aquém da esperada pelo mercado. Além do Pátria, apenas a Ecorodovias fez proposta no certame, de R$ 527 milhões de outorga.Tida como eventual favorita por analistas, por já administrar, por meio da Centrovias, 220 quilômetros de rodovias incluídas na concessão, a Arteris não participou do pregão. A CCR, outra provável candidata mencionada em meio aos especialistas do setor, também ficou de fora.O Pátria vai administrar por 30 anos os 1.273 quilômetros de estradas. São trechos de 12 rodovias estaduais que passam por 62 municípios paulistas, incluindo cidades como Rio Claro, São Carlos, Bauru, Marília, Assis e Presidente Prudente.O fundo já controla duas concessionárias que operam no estado: a Entrevias (que administra sete estradas paulistas) e a Cart (Raposo Tavares).O lote de rodovias Piracicaba-Panorama é o maior já concedido no Brasil. A empresa deverá fazer investimentos de R$ 14 bilhões nas estradas sob sua administração ao longo do contrato. O contrato prevê ao menos 149 obras serão feitas nas estradas, e inclui cerca de 600 quilômetros de duplicações.Serão instaladas 16 novas praças de pedágio -um aumento de 10% em relação às 160 já em operação na malha estadual- e a manutenção de cinco pontos de cobrança já existentes hoje nos trechos operados até hoje pela Centrovias em um contrato prestes a vencer.A Piracicaba-Panorama será a primeira concessão no país a dar desconto progressivo de tarifa para veículos de passeio e pequenos veículos de carga que usam as rodovias da concessão com frequência.O usuário que instalar dispositivos de cobrança eletrônica como o Sem Parar, por exemplo, pagará tarifa 5% mais barata.A partir da segunda passagem em um período de 30 dias, inicia-se um segundo desconto, que poderá chegar a 90%, a depender da praça de pedágio.O usuário terá uma economia mensal que poderá chegar a 74% em relação à tarifa cheia, segundo a Artesp (agência reguladora estadual).Além disso, a base de cálculo das tarifas, segundo a agência, é menor que a usada hoje nas praças da Centrovias. Com isso, as tarifas dos pedágios já existentes devem cair 10% na média, o que faz com que lideranças dessa região apoiem a concessão.