SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede francesa de materiais de construção Leroy Merlin, que teve as atividades suspensas em Santa Catarina e deve fechar suas unidades em São Paulo nesta sexta-feira (20), pediu aos governos que as lojas de do setor sejam incluídas na categoria de primeiras necessidades como supermercados e farmácias. A medida impediria o fechamento temporário das lojas.

Alain Ryckeboer, diretor geral da Leroy Merlin, enviou a solicitação para representantes federal, estaduais e municipais dizendo que os produtos da loja, como chuveiros e encanamentos, garantem a estabilidade dos lares brasileiros.

"Qualquer acontecimento ligado à residência pode ser grave. Além disso, atendemos casas de repouso e hospitais", disse ele.