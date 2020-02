Papéis de empresas brasileiras tiveram forte queda em Nova York na segunda-feira

Os papéis de empresas brasileiras fecharam a segunda-feira, 24, com fortes perdas em Nova York, em meio aos temores gerados pela rápida disseminação do coronavírus, que provocou forte estresse no mercado financeiro internacional. O American Depositary Receipt (ADR) - recibos que representam ações e são negociados na Bolsa de Valores de Nova York - da Vale ficou com uma das maiores perdas do dia, de 7,53%. O papel da Petrobras fechou em baixa de 6,77%.

Os grandes bancos também amargaram perdas importantes, embora menores que as de Petrobras e Vale. O ADR do Itaú recuou 3,67%, o do Bradesco perdeu 3,31% e o do Santander caiu 4,21%.

Para o diretor de Operações da gestora Mirae Asset, Pablo Spyer, mesmo com a Bolsa e o mercado de juros futuros e câmbio fechados aqui, por conta do carnaval, é possível ter uma ideia de como seriam as perdas caso estivessem em operação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.