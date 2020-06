País pode produzir mais sem cortar uma árvore, diz ministra

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o Brasil poderia intensificar a produção de comida para atender mercados internacionais "sem derrubar uma árvore sequer".

De acordo com ela, seria uma forma de otimizar o uso global de recursos naturais.

A ministra afirmou que apenas 8% do território brasileiro é ocupado por lavouras, que "ainda não atingiram a plenitude de sua produtividade".

"Podemos crescer muito mais com as tecnologias que vêm sendo desenvolvidas", disse, em evento virtual promovido pela CBI (Climate Bonds Initiative), nesta terça (23).

Também sobre crescimento sustentável, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o governo estuda que o Brasil seja centro de negociação de carbono.

Ele falou ainda sobre a precificação do carbono e a importância desses números para o mercado financeiro. "É muito difícil falar sobre uma coisa que não tem preço, não sabe relações de demanda, oferta e estabilidade daquele elemento", afirmou.

"Uma das formas de ajudar a governança climática é ter certeza de que as coisas têm precificação. Hoje só 20% da emissão de carbono está sujeita à precificação."

Campos Neto afirmou também que o país tem participação pequena no mercado de títulos verdes. Segundo ele, são negociados US$ 541 bilhões desses papéis no mundo, enquanto o Brasil representa apenas US$ 1,5 bilhão.

"Temos, devemos e podemos participar mais desse mercado", disse.