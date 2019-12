Orçamento do FGTS para 2020 prevê R$ 69,5 bilhões para habitação e saneamento

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O orçamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) prevê R$ 69,5 bilhões para financiamento de projetos na área de habitação e de saneamento em 2020.



Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a expectativa é que 526 mil moradias sejam contratadas. Isso, na avaliação do governo, pode gerar 1,3 milhão de empregos.



Do orçamento total do fundo, R$ 65,5 bilhões serão destinados para habitação e outros R$ 4 bilhões, para saneamento.



A verba foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS e publicada nesta terça-feira (31) no Diário Oficial da União.



Mais de 95% do orçamento do fundo estão previstos para o financiamento de moradias populares a famílias com renda mensal de até R$ 7 mil.



Os recursos no setor de água e esgoto estão reservados para a contratação de operações de crédito, no âmbito do Programa Saneamento para Todos. O objetivo é atender a 4,9 milhões de pessoas com as obras desse ramo, que inclui ainda o manejo de resíduos sólidos, recuperação de mananciais e controle de perdas de águas.



Assim, a expectativa do Ministério de Desenvolvimento Regional é gerar 92,4 mil empregos com as obras de saneamento.



O orçamento do FGTS para habitação e saneamento ainda pode sofrer alterações, inclusive com mudanças nos valores reservados para cada estado.