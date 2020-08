Número de vagas de estágio cresce pela primeira vez desde o início da pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma série de quedas desde o início da pandemia, o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) registrou em junho o primeiro aumento no número de vagas de estágio e aprendizagem. O volume de novas vagas para estagiários e aprendizes é quase o dobro do ofertado em abril, o primeiro mês completo de quarentena.

No semestre todo, o Estado de São Paulo teve uma queda de 16% na criação de vagas para estagiários e 23% para aprendizes.

Entre as regiões do país, a maior retração aconteceu no Centro-Oeste, com queda de quase 43% no número de vagas de estágio e 48% para aprendizes.