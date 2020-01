Nenhuma indústria bélica vai investir no Brasil sem redução de impostos, diz presidente da Taurus

DÉLI, ÍNDIA (FOLHAPRESS) - Com a atual tributação sobre a indústria bélica, nenhuma empresa estrangeira vai querer fabricar no Brasil. Essa é a opinião de Salésio Nuhs, presidente da Taurus, maior fabricante de armas de pequeno porte no Brasil, em resposta à proposta do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).Na manhã deste domingo (26), Eduardo defendeu a entrada de fabricantes estrangeiros de armamentos no país, dizendo que o monopólio virtual da Taurus no mercado faz com que as armas tenham preços altos no Brasil, o que restringe o acesso da população a armas."Eu não quero falir a Taurus, quero apenas que haja concorrência para aumentar a qualidade e baixar o preço", disse Eduardo, que afirmou ter conversado com a suíça SigSauer e a italiana Beretta sobre investimentos no Brasil."Isso vai permitir que a população tenha mais acesso a armas, hoje em dia esse mercado é elitista, por causa dos preços das armas", disse o deputadoPara Nuhs, ninguém vai ser "maluco" de investir no Brasil se for mantida a atual carga tributária sobre os armamentos, de quase 70%. "O problema no Brasil não é o preço, é o imposto; nenhuma empresa estrangeira irá investir se não mudarem a tributação", disse à Folha de S.Paulo o presidente da Taurus."Essa proposta é equivocada, não existe monopólio no Brasil", afirmou. A Taurus emprega 2.100 pessoas no Brasil e gera 5 mil empregos indiretos, segundo Nuhs.A Taurus está em fase final de negociação para firmar uma joint-venture com a Jindal Steel, siderúrgica indiana que fatura US$ 3,3 bilhões ao ano. Segundo Nuhs, o acordo se encaixaria no programa Make in Índia do primeiro-ministro Narendra Modi, que estimula a substituição de importações e instalação de indústrias na Índia. No acordo, a Taurus seria dona de 51% da nova empresa, e a Jindal, de 49%.O objetivo é fabricar armamentos para o mercado civil, revólveres e pistolas, e para o mercado militar, participando de licitações para armas táticas.Eduardo faz parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro na visita oficial à Índia. Nuhs veio com a delegação de empresários que participará do seminário conjunto de indústrias de Defesa da Índia e do Brasil que se realiza em Déli.Dez grandes empresas brasileiras de armas, munição, vigilância e aviação fazem parte da delegação do presidente Bolsonaro. O seminário, chamado de Primeiro Diálogo da Indústria de defesa Brasil-Índia, será realizado na segunda-feira (27). O evento será aberto por Marcos Degaut, secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, e por Ajay Kumar, ministro da defesa da Índia.Eduardo Bolsonaro afirmou que irá se dedicar este ano à abertura do mercado brasileiro de armamentos. Hoje em dia, há poucas empresas fabricando armamento civil no Brasil --a estatal Imbel e a CBC-Taurus dominam o mercado. O deputado afirmou que já teve videoconferências com a suíça-alemã SigSauer e a italiana Beretta, que querem se instalar no Brasil e fabricar no país.De acordo com Eduardo, o virtual monopólio da CBC-Taurus em armas de pequeno porte faz com que o preço de armamentos seja muito alto. Munição também, afirmou, é cinco vezes mais barata nos Estados Unidos.Nuhs apontou também problemas no setor regulatório, afirmando que o órgão homologador leva dois anos para liberar uma nova arma. "Onde fica nossa competitividade? Nós temos 280 produtos na fila."