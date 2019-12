Não sou mais refém de um sistema judicial tendencioso, diz Ghosn

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da Renault-Nissan Carlos Ghosn disse em nota enviada à imprensa nesta terça-feira (31) que não é mais refém de um sistema judicial tendencioso, ao se pronunciar sobre sua ida ao Líbano."Não sou mais refém de um sistema judicial japonês tendencioso, onde prevalece a presunção de culpa, a discriminação é generalizada e os direitos humanos são violados, em total desrespeito às leis e tratados internacionais“, disse.Ghosn, que está sob fiança no Japão desde março, afirmou ainda não estar fugindo da justiça, mas escapando de perseguições políticas."Não fugi da justiça -eu me libertei da injustiça e da perseguição política. Agora posso finalmente me comunicar livremente com a mídia e estou ansioso para começar na próxima semana."Por ter nacionalidade libanesa, o ex-chefe da Nissan tem proteções legais no país contra a possibilidade de extradição. Ghosn é nascido no Brasil e tem também nacionalidade francesa.Ghosn aterrissou no aeroporto internacional Rafic al Hariri na noite do domingo (29) em um jato particular, segundo a mídia local.Há muito tempo ele é encarado como um dos homens de negócios expatriados mais bem sucedidos do Líbano, a terra de seus pais. Ele é sócio de diversas empresas no país, incluindo uma vinícola, e o governo do Líbano intercedeu em seu favor depois de sua detenção no ano passado.Celebrado no passado por ter revertido a situação de montadoras de automóveis problemáticas, o executivo caiu em desgraça, em um dos casos corporativos mais dramáticos dos últimos dez anos, depois de ser detido no aeroporto em novembro de 2018, no Japão, sob quatro acusações de delitos financeiros de conduta.No país, mais de 99% dos indiciados são condenados. Mesmo que seja absolvido, os promotores podem recorrer à Suprema Corte, arrastando o caso por mais alguns anos.Ghosn nega qualquer irregularidade, e a família dele afirma que ele recebeu tratamento desumano enquanto estava preso no Japão.A mulher do presidente deposto da Nissan chegou a recorrer a líderes mundiais que se reuniram no Japão para a cúpula do G20, em junho, para tentar dar visibilidade ao caso do marido.Carole Ghosn recorreu aos líderes, inclusive o presidente americano, Donald Trump, e o presidente francês, Emmanuel Macron, e pediu que cobrassem o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, pelo que ela várias vezes chamou de “sistema judiciário sequestrador” do país.A Nissan afirma que Ghosn declarou remuneração pessoal inferior à real, e dois relatórios financeiros identificam que ele deixou de declarar mais de US$ 80 milhões em remuneração postergada.O executivo negou todas as acusações movidas contra ele pelos promotores da Justiça japonesa, e a Comissão de Vigilância de Títulos e Bolsas do Japão (Sesc, na sigla em inglês) contestou algumas conclusões de um inquérito interno da Nissan, na metade de dezembro.No entanto, a agência regulatória também multou a Nissan em US$ 22 milhões por ter declarado valores inferiores aos reais quanto à remuneração de Ghosn durante quatro anos.Os procuradores públicos japoneses montaram seu caso em parte com dados encontrados em um computador obtido no Líbano de um dos auxiliares de Ghosn.Em julho deste ano, a polícia francesa lançou uma operação de busca na sede corporativa da Renault em Boulogne-Billancourt, perto de Paris, o que uma fonte jurídica havia dito ter relação com investigação que envolve o ex-presidente da empresa Carlos Ghosn e o uso do Palácio de Versalhes para a festa de casamento do executivo em 2016.Meses antes, a Renault afirmou que havia encontrado evidências de que havia pago parte dos custos do casamento de Ghosn, adicionando que isso se desdobraria em uma investigação para os procuradores.A festa de Ghosn em Versalhes, ocorrida em outubro de 2016, já havia atraído atenção do público pela imponência e pelas vestimentas inspiradas em Maria Antonieta.Leia declaração de Carlos Ghosn na íntegra:Eu me encontro no Líbano neste momento. Não sou mais refém de um sistema judicial japonês tendencioso, onde prevalece a presunção de culpa, a discriminação é generalizada e os direitos humanos são violados, em total desrespeito às leis e tratados internacionais que o Japão tem ratificado e que é obrigado a respeitar. Não fugi da justiça -eu me libertei da injustiça e da perseguição política. Agora posso finalmente me comunicar livremente com a mídia e estou ansioso para começar na próxima semana.1996 - Carlos Ghosn deixa a Michelin após 18 anos e assume o cargo de vice-presidente da área de compras na Renault1999 - Renault compra participação majoritária na Nissan e Carlos Ghosn é designado chefe de operações da montadora japonesa. 1996 - Carlos Ghosn deixa a Michelin após 18 anos e assume o cargo de vice-presidente da área de compras na Renault1999 - Renault compra participação majoritária na Nissan e Carlos Ghosn é designado chefe de operações da montadora japonesa. Surge a Aliança Renault Nissan2001 - Ghosn acumula os cargos de CEO e presidente do conselho da Nissan2005 - o executivo se torna também o CEO da Renault2010 - Aliança Renault Nissan assina acordo de cooperação com a alemã Daimler, dona da Mercedes-Benz, para o desenvolvimento de motores e veículos2016 - Nissan obtém o controle acionário da japonesa Mitsubishi, que também passa a ser presidida por Carlos Ghosn2017 - Ghosn deixa a presidência da Nissan e passa a cuidar mais de assuntos de governo, com o objetivo de expandir a Aliança