MP vai incluir servidores aposentados na força-tarefa do INSS, diz Mourão

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente interino, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira (24) que o governo deve editar uma MP (medida provisória) para que servidores aposentados possam também trabalhar nas agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).A medida provisória será mais uma medida do governo para criar uma força-tarefa contra a fila do INSS, numa tentativa de reduzir o estoque de requerimentos em atraso.Na quinta-feira (23), Mourão assinara um decreto que autoriza militares a atuarem nessa força-tarefa.Atualmente, há cerca de 1,3 milhão de pedidos de aposentadorias e benefícios que não foram respondidos dentro do prazo legal -45 dias.A ideia de chamar somente militares para a força-tarefa, no entanto, enfrenta resistência no TCU (Tribunal de Contas da União). O Ministério Público junto à corte apresentou um pedido contra essa medida.O relator do caso, ministro Bruno Dantas, quer que haja concorrência com civis para as vagas no INSS.Mourão disse nesta sexta-feira que a questão com o TCU estava pacificada, justamente pela decisão de abrir o chamamento também para civis."A questão com o TCU, que está na mão do ministro Bruno Dantas, está pacificada. Uma vez que existe a ideia que sejam convocados os funcionários do INSS que estão aposentados, isso só pode ser por MP ou por projeto de lei. É diferente do caso dos militares, que é expedito",afirmou o presidente interno.Mourão afirmou que o decreto dos militares é "genérico" e que os interessados podem ser chamados a desempenhar diferentes funções, entre elas atuar no INSS.Ele afirmou, no entanto, que ainda não sabe quando a medida provisória que trata dos civis será editada ou o projeto de lei, enviado."Isso eu não sei. O ideal que seja uma MP, que o Congresso vote rapidamente. O Congresso está em recesso", disse."MP depende do presidente, tem que esperar o presidente voltar [da viagem à Índia]."Na semana passada, o governo federal apresentou uma série de medidas para tentar reduzir o atraso na análise de pedidos de aposentadorias e benefícios, como auxílio-doença e o BPC (benefício assistencial pago a idosos carentes e deficientes).Segundo Rogério Marinho, secretário especial de Previdência, dentro da força-tarefa cerca de 7.000 militares na reserva poderão ser contratados temporariamente para atendimento nas agências do INSS.Com a medida, técnicos do instituto poderão ser realocados para a análise dos pedidos na fila.Militares na reserva receberiam, em troca, um valor extra de 30% sobre a remuneração para ajudar na redução da fila de pedidos de aposentadorias.Os integrantes das Forças Armadas que voluntariamente entrarem no programa serão treinados para o serviço nas agências.