Morre o empresário Antônio de Queiroz Galvão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Antônio de Queiroz Galvão, um dos fundadores do Grupo Queiroz Galvão, morreu neste domingo, no Recife (PE), aos 96 anos, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).



Antônio fundou a construtora Queiroz Galvão em 1953 junto com seus irmãos Dario, João e Mário. A empresa foi uma das envolvidas na operação Lava Jato.



Antônio nasceu em Timbaúba, na Zona da Mata de Pernambuco, e se mudou para o Recife ainda criança com a família.



Segundo comunicado enviado pela assessoria de imprensa do grupo, o sepultamento ocorre neste domingo (19), às 17h, no cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, próximo a Recife.