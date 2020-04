Morre aos 83 o economista Wilson Cano, da Unicamp

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na última sexta-feira (3) aos 83 anos, em Campinas (SP), o economista Wilson Cano, professor e um dos fundadores do Instituto de Economia da Unicamp. Ele tinha câncer.

Cano se formou em economia pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) em 1962 e ingressou na Unicamp em 1968 a convite do então reitor, Zeferino Vaz, que havia sido nomeado por Ademar de Barros.

O economista terminou seu doutorado no então departamento de economia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, em 1975, com a tese "Raízes da Concentração Industrial em São Paulo". Foi chefe do departamento entre 1975 e 1976 e, na sequência, direto do instituto até 1980. No ano seguinte, tornou-se livre docente.

Em 1984, foi um dos fundadores do Instituto de Economia da Unicamp, onde permaneceu como professor titular de 1990 até a aposentadoria, em 2008. Depois, continuou como professor-colaborador da universidade.

Em 2013, foi membro da Comissão da Verdade e Memória da Unicamp, criada para investigar violações dos direitos humanos ocorridas na universidade durante a ditadura militar.

Na área acadêmica, Cano dedicou-se especialmente ao estudo da industrialização e a temas como subdesenvolvimento econômico do Brasil e da América Latina. Em 2008, recebeu prêmio de Pesquisador Emérito do Cnpq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Em nota, o Instituto de Economia da Unicamp afirma que Cano foi "formador de várias gerações de pesquisadores e professores" do Brasil e "figura maior na trajetória da qual somos todos herdeiros."

Ex-diretor-geral da FAO (órgão da ONU para o combate a fome) e , José Graziano da Silva lamentou a morte de Cano.